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İzmir'deki elektrik faciasında gelişme: İZSU ve GDZ Elektrik müdürleri gözaltında!

İzmir’de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada İZSU Genel Müdürü, 2 üst düzey bürokrat ve GDZ Elektrik'ten 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmir'deki elektrik faciasında gelişme: İZSU ve GDZ Elektrik müdürleri gözaltında!
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İzmir Alsancak’ta 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İZSU, GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda ek gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Erdoğan ile birlikte İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadiiki ile bir kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

GDZ Elektrik'ten ise genel müdür ile 3 kişi gözaltına alındı.

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