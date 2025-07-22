İzmir'deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İZBETON AŞ’nin de arasında bulunduğu kurumların bazı ihalelerine yönelik “edimin ifasına fesat karıştırma” soruşturması kapsamında şirket Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile birlikte 30 kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

30 tutuklu isim hakkında tahliye kararı verildi

Mahkeme, tutuklu sanıkların sabit ikametgah sahibi olmaları, delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmaması ve yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından tutuklama tedbirinin devamını gerektirecek acil bir durumun bulunmaması gerekçesiyle aralarında İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da yer aldığı 30 tutuklu isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.

Bunun yanında soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakılan 20 sanık hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi.