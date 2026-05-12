  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'deki İZDOĞA soruşturmasında 3 tutuklama
Takip Et

İzmir'deki İZDOĞA soruşturmasında 3 tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDOĞA'nın geçmiş dönem işlemlerine yönelik Sayıştay raporu doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'deki İZDOĞA soruşturmasında 3 tutuklama
Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'nın geçmiş döneme ait bazı işlemlerinde hata ve usulsüzlük yapıldığına dair Sayıştay raporunda yer alan tespitler üzerine harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından olan eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ile İZBETON davasından halihazırda tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek 'güveni kötüye kullanma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından hakim karşısına çıkartılan Güven Eken, Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırveli Mühendislik şirketinin yöneticisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 bin 151 internet adresine erişim engellendi35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 bin 151 internet adresine erişim engellendiGündem
2026 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel büyükbaş ve küçükbaş fiyatları...2026 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel büyükbaş ve küçükbaş fiyatları...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 12 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 12 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trump'ın medya şirketi bir kez daha zarar açıkladıTrump'ın medya şirketi bir kez daha zarar açıkladıDünya

 