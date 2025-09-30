İzmir’deki karakol saldırısında bir polis daha şehit oldu: Şehit sayısı 3’e yükseldi

İzmir Balçova’da 8 Eylül’de 16 yaşındaki E.B.’nin pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlediği saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan polis memuru Ömer Amilağ ise 22 gün süren yaşam mücadelesini, doktorların tüm çabalarına rağmen kaybetti.

Ne olmuştu?

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne 8 Eylül sabahı düzenlenen silahlı saldırıda, pompalı tüfekle karakola ateş açan saldırgan E. B. 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. Çatışma sırasında Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın hayatını kaybetti. İki polis memuru ve bir vatandaş yaralandı. Şüpheli saldırıdan kısa süre sonra yakalandı.

Saldırgan kim?

Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırgan, aynı mahallede oturan 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. Daha önce sabıka kaydı bulunmuyordu. Saldırıda pompalı tüfek kullandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Saldırganın daha önce gözaltında kötü muameleye uğradığına dair iddialar gündeme geldi, ancak İzmir Valisi Elban bu iddiaları reddederek şüphelinin hiçbir adli kaydının bulunmadığını vurguladı.

Saldırganın yakalandığı sırada "Allahu Ekber" dediğine dair görüntüler paylaşıldı. Bunun üzerine olayın dini motivasyonlu olup olmadığı tartışılmaya başlandı.