İzmir'deki karakol saldırısının failiyle ilgili ailesinden itiraf: kafa kesme videoları izliyordu

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi bu sabah silahlı saldırıya hedef oldu. Saldırıda iki polis şehit olurken, iki polis memuru da yaralandı. Olayın faili olduğu belirtilen 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralı halde yakalandı ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"Saldırıyı babasının 10 yıl önce aldığı pompalı tüfekle gerçekleştirdi"

Saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ise yaralandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada saldırganın 16 yaşında lise 3 öğrencisi olduğunu belirtti. Valinin verdiği bilgilere göre, saldırganın herhangi bir suç kaydı bulunmuyor ve saldırıyı babasının 10 yıl önce aldığı pompalı tüfekle gerçekleştirdi.

Karakol saldırganın ailesi konuştu

Saldırganın ailesi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklarının son dönemde farklı sitelere girdiğini ve "kafa kesme videoları" izlediğini söyledi. Aile, "Hepimize 'sizler kafirsiniz' diyordu. Radikalleşmişti" ifadelerini kullanarak yetkililerden çocuğun telefonunun incelenmesini istedi.

Gazeteci Seyhan Avşar'a konuşan ailenin açıklamaları şöyle:

"Kim ister ki evladının böyle bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Kafa kesme videoları izliyordu. Hepimize 'sizler kafirsiniz' diyordu. Radikalleşmişti. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde ise pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada milletimize başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, soruşturmanın tüm boyutlarıyla incelenmesi için 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti.