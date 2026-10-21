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İzmir'deki operasyonda tarihi hazine ortaya çıktı: 2 bin yıllık Zeus başı!

İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmir'deki operasyonda tarihi hazine ortaya çıktı: 2 bin yıllık Zeus başı!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

İzmir'deki operasyonda tarihi hazine ortaya çıktı: 2 bin yıllık Zeus başı! - Resim : 1

Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

İzmir'deki operasyonda tarihi hazine ortaya çıktı: 2 bin yıllık Zeus başı! - Resim : 2

Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

İzmir'deki operasyonda tarihi hazine ortaya çıktı: 2 bin yıllık Zeus başı! - Resim : 3

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.