İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'deki orman yangınları sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Elban, yangınların çoğunun ihmal kaynaklı olduğunu söyleyerek 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Elban, Menderes ve Urla'da çıkan yangının elektrik tellerinin kopmasıyla çıktığını aktardı.

AFAD Başkanı Oktay Memiş'in açıklamaları ise şu şekildeydi:

"Yangından zarar gören yerleşim hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır. Özellikle İzmir ilimizde konut, iş yeri ve tarım alanı hasarlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Memiş, diğer illerdeki yangınlarda da tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.