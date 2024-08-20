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İzmir'deki yangınlarla ilgili 6 kişi için tutuklama kararı

İzmir’in 4 ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı.

Haber Merkezi
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İzmir'deki yangınlarla ilgili 6 kişi için tutuklama kararı
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Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde orman yangınları çıkmış, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmalar kapsamda Tire'de 3, Ödemiş'te 2 ve Bayındır'da 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında ise 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Toplamda 4 kişi serbest kaldı


Jandarmadaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire’deki yangınla ilgili semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır’daki yangınla ilgili 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle salındı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ödemiş’te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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