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İzmir'den sonra Yunanistan'da oldu! Milyonlarca balık ölüsü limanı örttü!

Yunanistan'da Volos Belediye Başkanı, "Milyonlarca ölü balık kıyılarımızı doldurdu ve turizme büyük bir darbe vurdu" dedi. Beos'un açıkladığına göre bölgede yoğun ve dayanılmaz bir koku var.

Haber Merkezi
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İzmir'den sonra Yunanistan'da oldu! Milyonlarca balık ölüsü limanı örttü!
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Yunanistan'ın Volos kenti limanına milyonlarca ölü balık vurdu. Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, ölü balıklar nedeniyle kokunun dayanılmaz hale geldiğini, kentte turizmin büyük darbe aldığını söyledi.

Volos Belediye Başkanı Beos, yaptığı açıklamada, “Bu trajik bir olaydır. Carla'dan (kentin kuzeyindeki göl) gelen milyonlarca ölü balık kıyılarımızı doldurdu ve turizme büyük bir darbe vurdu. İş insanları ve profesyonellerin uğradıkları büyük maddi zararlardan sorumlu olanlara karşı toplu davalar açmalarının zamanı gelmiştir. Hiçbir mazeret yok. Bunun olacağını biliyorduk. Şahsen, Eylül 2023'ten bu yana Carla ve bunun sonucunda ortaya çıkan kirlilik hakkında savcılığa aylık rapor sunmuş ve Başbakanlığa mektupla bilgi vermiştim” dedi. Beos, yaşanan olay nedeniyle Yunanistan hükümetini suçladı.

Carla Gölü, 1962’de sıtmayla mücadele için kurutulmuştu. Geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sel, gölün tekrar dolmasına ve normal boyutunun 3 katına çıkmasına neden olmuştu. Uzmanlara göre göl suları, tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasetik Körfezi’ne itti.

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