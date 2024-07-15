İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inişler durduruldu
İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli Köy mevkisinde çıkan yangın nedeniyle, Adnan Menderes Havalimanı'na inişler durduruldu. Uçakların bir kısmı rotayı başka havalimanlarına çevirirken, bir kısmı ise kalkış rotalarına geri döndü.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangınla bağlantısı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Yangının gökyüzünde neden olduğu yoğun dumanlar nedeniyle rota değiştiren ve kalkış noktasına geri dönen uçak seferleri şu şekilde oldu:
SunExpress’in
#XQ915 Hamburg -> Bodrum Milas
#XQ933 Brüksel -> Bodrum Milas
#XQ959 Düsseldorf -> Bodrum Milas 'a divert etti.
Türk Hava Yolları’nın
#TK2334 İstanbul -> İstanbul
#TK2332 İstanbul -> Bodrum Milas'a divert etti.
Aegan Airlines’ın #A3996 Athina seferi ve
AJet'in #VF3068 Sabiha Gökçen seferleri ise geri döndü.