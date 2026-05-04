  İzmir'e mayıs ayında kar yağdı!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde mayıs ayında yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye bağlı Bozdağ ile Gölcük mahallelerinde dün başlayan kar yağışı gece ve bu sabah da aralıklarla etkisini gösterdi. Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı mahallelerde, soğuk hava da etkili oldu.

"Karın tadını çıkarmaya geldik"

Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, mahallenin mayıs ayında karla kaplanmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Ayfer Duran da "Mayıs ayında yaz aylarının sıcaklığını beklerken kar sürprizi yaşadık. Mayıs ayında bu beklemediğimiz bir şeydi. Karın tadını çıkarmaya geldik." diye konuştu. Belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü

