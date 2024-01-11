İzmir’e petrol taşıyan gemiye Kızıldeniz'de silahlı baskın

Irak’tan İzmir’in Aliağa ilçesine petrol getiren bir tankerle, Umman açıklarında bağlantı kesildi. Reuters'ın haberine göre Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu Umman kıyılarının yaklaşık 50 deniz mili açıklarında bir gemiye silahlı 4 ila 5 kişinin bindiği yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.

Basra’dan hareket eden tankerde, 145 bin ton petrol bulunuyor.

Yetkililer, baskının Husiler tarafından gerçekleştirilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Geminin rotası değişti

UKMTO, gemiye silahlı kişilerin binmesinin ardından Marshall Adaları bandıralı ham petrol tankerinin istikametinin İran karasularına Cask liman kentine döndüğünü ve gemiyle iletişimin koptuğunu belirtti.

Yunanistan merkezli bir şirkete ait olan petrol tankerinde 19 mürettebat olduğu açıklandı.