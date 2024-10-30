"İzmir'in 20 ilçesinde jeofizik mühendisi imzası olmadan ruhsat veriliyor"

Türkiye’de son 5 yılda meydana gelen depremler henüz hafızalardan silinmemişken belediyelerin yapı ruhsatı ile ilgili tartışmalar büyüyor. Önce İzmir depremi, daha sonra Kahramanmaraşlı merkezli 11 kentte yaşanan büyük depremlerin yaralarını sarmadan belediyelerin yapı ruhsatları ile ilgili sorunlarını halen çözememesi tedirginliği daha da artırıyor.

Büyük felaketler bile ders olmadı

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer İzmir’de 20 ilçede jeofizik mühendisi olmadığını açıkladı. Öziçer, yapı ruhsatlarının jeofizik mühendisi imzası olmadan verilmesinin büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

20 ilçede bina ruhsatları büyük tehlike taşıyor

İzmir’in ilçe belediyelerini uyaran Öziçer, yapı ruhsatı aşamasının çok kritik olduğunu dikkat çekti. Egeligazete’den Cemre Yuvarlak’ın haberine göre, Öziçer, "İzmir'in 30 ilçe Belediyesi'nin sadece 10 tanesinde Jeofizik mühendisi var diğerlerinde yok. 20 ilçe belediyesinde jeofizik mühendisi olmadan direkt ruhsat aşamasına geçiliyor. Yanlış raporlarla imzalanan ve ruhsat aşamasına giden bir binada o belediye ciddi bir sorumluluk altına girmiş oluyor" dedi. Öziçer, Belediyelere mühendis kadrolarının bir an önce doldurulması gerektiği çağrısında bulundu.

Belediyeler risk alıyor

Öziçer, “Jeofizik mühendisleri yerin deprem anında nasıl hareket ettiğini tespit ediyor. O yüzden bina ruhsatı aşamalarında jeofizik mühendislerinin çalışması hayati öneme sahip. Eksik yapılan ruhsat aşamalarında ciddi bir handikapla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü yanlış raporlarla imzalanan ve ruhsat aşamasına giden bir binada o belediye ciddi bir sorumluluk altına girmiş oluyor. Jeofizik mühendisi olmayan belediyelerin acilen bu eksiği gidermesi gerekiyor” bilgilerini verdi.

Jeofizik mühendisi eksiği olan belediyeleri tek tek açıkladı

İzmir'in 10 ilçesinde, Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Ödemiş, Seferihisar, Urla, Torbalı, Bergama, Menemen ve Dikili Belediyelerinde Jeoloji Mühendisleri olduğunu ifade eden Öziçer, geri kalan 20 ilçede olmadığını ifade etti. Öziçier, “ Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Menderes, Aliağa, Balçova, Bayındır, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Foça, Narlıdere, Kemalpaşa, Karaburun, Güzelbahçe, Kınık, Kiraz, Selçuk ve Tire belediyelerinde jeofizik mühendisi yok” dedi.

"Ruhsat öncesi proje denetimleri çok kritik"

30 Ekim 2020 İzmir depremi ve 6 şubat 2023 Kahramanmaraş depremi bakıldığında en önemli eksiklerden birinin denetimsizlik olduğunu söyleyen Öziçer şöyle konuştu: "Denetimler sadece binanın yapıldığı zamanlardaki yapım imalat aşamasında olmamalı, ruhsat vermeden önceki proje denetimleri de çok önemli. Örnek vermek gerekirse bir mimari projeyi bir mimar nasıl denetliyor ve imzalıyorsa. Bir statik, betonarme projesini belediyede olan inşaat mühendisi nasıl denetliyor, onaylıyor ve imzalıyorsa mekanik projeyi bir makina mühendisi, tesisat projesini elektrik mühendisi onaylıyorsa zemin etüt raporlarını ve projelerini de jeoloji ve jeofizik mühendisinin denetleyerek imzalamasıyla süreç devam ediyor. Bizler neye bakıyoruz? Deprem yönetmeliğine göre olup olmadığı ve mühendislik kaidelerine göre hesaplanıp hesaplanmadığına bakıyoruz" diye konuştu.

"PİRİ REİS gemisiyle fay haritalarını tespit edebiliriz"

Fay hatlarını ortaya çıkarmak için İzmir'de önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Öziçer şunları söyledi:

"Ege Denizi'nin fay haritalarının ortaya çıkartılması ile ilgili bizde çok güzel bir kaynak var. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsüne ait Piri Reis sismik gemisi var. Biz bu gemiyle İzmir Körfezi’ni ve Ege açıklarını tarayarak tüm fay haritasını ortaya çıkarabiliriz. Fakat çalışma yok. Bundan 10 yıl öncesinde Prof. Dr. Günay Çiftçi eşliğinde gemideki jeofizik sismik çalışmalarıyla İzmir Körfezi'nin Yassıada taraflarında 4 tane yeni fay ortaya çıkmıştı. Karadeniz ve Akdeniz'de enerji Gazhidrat ortaya çıkmıştı. Piri reis gemisiyle fayları araştırabiliriz. Ama elimizdeki kaynakları kullanmıyoruz."

"Vatandaşlar kendi tedbirlerini alsın"

Öziçer, Ege Bölgesi'nde 4-6,5 büyüklüğünde deprem ihtimaline dikkat çekerek, "İzmir'in grabeni Ege Bölgesi grabenine ait tektonik yapının içerisinde fay sistemi normal fay dediğimiz irili ufaklı çok uzun olmayan enerjisini boşaltma süresi daha kısa olan büyüklük anlamında 4.0-6,5 arasında tektonik yapının içerisinde. Ege de böyle bir deprem olması çok normal. Her zaman olma ihtimali yüksek. Vatandaşlarımızın korkmayıp acaba deprem olacak mı sorusundan ziyade kendi tedbirlerini almalarını tavsiye ediyorum. Bu depremler şu iki soruyu akla getiriyor daha büyük bir depremin habercisi midir? Yoksa tetikleyebilecek bir öncül deprem mi? Bunu tespit edemeyiz" dedi.