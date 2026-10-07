İzmir'in 22 yıllık CHP döneminde kritik değişim: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş sürecinde neler yaşandı?

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CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

İzmir'de büyüdüm, doktor oldum 30 yıl hekimli mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım. Biz siyaseti neden yapıyoruz, biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum.

7 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra büyükşehirde. İzmirliler milletine manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. İzmir'e ve insanlarına hizmet etmek şereftir. AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve adeta yeniden inşaa etmek için yola çıkıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsedir. Bu söz büyük liderimiz Erdoğan'ın sözüdür."

AK Parti'ye geçiş sürecinde neler yaşandı?

Tugay’ın CHP’den ayrılmasından AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulislerin güçlenmesine kadar geçen süreçte birçok gelişme yaşandı.

CHP’den istifa etti

Cemil Tugay, 18 Haziran 2026’da CHP’den istifa etti. Tugay, kararını CHP’de yaşanan “mutlak butlan” süreci ve sonrasında yaşanan gelişmelerle gerekçelendirdi.

CHP’de üyelerin ve seçmenlerin siyasi iradesinin göz ardı edildiğini savunan Tugay, art arda alınan ihraç kararlarının olağan görülmesini ve kabul edilmesini mümkün görmediğini belirtti.

Tugay, “Mutlak Butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir” diyerek partisinden ayrıldığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ise bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

Tugay, CHP’den ayrılırken bir gün yeniden CHP’ye dönme umudunu da koruduğunu ifade etti.

Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “ Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım. — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) June 18, 2026

YENİ Parti’ye katılmadı

CHP’den ayrılmasının ardından Tugay’ın yeni bir siyasi oluşumda yer alıp almayacağı da gündeme geldi.

Tugay, Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde bu oluşuma katılabileceği yönünde mesajlar verdi. Ancak 24 Temmuz’da YENİ Parti’nin kurulmasına rağmen Tugay bu partiye katılmadı ve bağımsız olarak görevini sürdürdü.

Bu dönemde Tugay ile Özel arasındaki siyasi mesafenin de arttığı görüldü.

AK Parti iddialarını reddetti: 'Milyonda bir bile bir olasılık yok'

Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulisler ise yaz aylarında gündeme gelmeye başladı. Ancak Tugay, bu iddiaları bir süre reddetti.

13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok” diyen Tugay, bağımsız kalacağını söyledi. Tugay’ın basın danışmanı da AK Parti üyelik formu doldurduğu ve partiye katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Buna rağmen ilerleyen süreçte Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.

Enver Aysever'in YouTube kanalındaki programa katılan Tugay, “Milyonda bir bile olsa AKP’ye geçme ihtimaliniz var mı?” sorusuna “Milyonda bir bile bir olasılık yok. Bunu çok ayıp bulurum. Ben böyle bir insan değilim" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüştü

Eylül ayının sonlarına doğru AK Parti’ye geçiş iddiaları yeniden hareketlendi.

Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği yönündeki kulislerin ardından beklenen görüşme 30 Eylül’de gerçekleşti.

Erdoğan, Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini açıkladı.

Tugay, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin siyasi içeriğine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) September 30, 2026

7 Ekim iddiası ortaya atıldı

Erdoğan-Tugay görüşmesinin ardından AK Parti’ye katılım iddiaları daha da güçlendi.

Tugay’ın ekim ayında AK Parti’ye katılacağı ve rozet takma töreninin gerçekleştirileceği öne sürülürken, gözler 7 Ekim’e çevrildi. Tugay’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda partiye katılacağı ve rozetini Erdoğan’ın takacağı iddiası siyasi kulislerde konuşulmaya başlandı.

Bu süreçte Tugay’ın Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılması da dikkat çekti ve AK Parti’ye geçiş iddialarının dayanaklarından biri olarak gündeme geldi.

Tugay’dan dikkat çeken mesaj

Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarının yoğunlaştığı günlerde sosyal medyada kendisine yöneltilen sorular da dikkat çekti.

4 Ekim’de bir kullanıcının “AK Parti’ye geçtiğinizde...” ifadeleriyle başlayan sorusuna Tugay, belediye çalışanları üzerinden yanıt verdi.

Tugay, “Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye bir şey olmaz” ifadelerini kullandı. Bu yanıt, AK Parti’ye geçiş iddialarının yeniden tartışılmasına neden oldu.

AK Parti’den İzmir Marşı eşliğinde mesaj

6 Ekim’de ise AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, Tugay’ın partiye katılacağı yönündeki iddiaları yeni bir aşamaya taşıdı.

AK Parti’nin paylaştığı videoda İzmir’deki çöp yığınlarına ilişkin görüntülere yer verildi. Görüntülerde çöp yığınlarının ardından aynı bölgelerin çiçeklerle kaplandığı görüldü.

Videoda İzmir Marşı’nın “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” bölümünün melodisi kullanılırken, paylaşımın sonunda “07.10.2026” tarihi gösterildi.

Videoda Cemil Tugay’ın ismi doğrudan kullanılmadı. Ancak paylaşım, Tugay’ın 7 Ekim’de AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulislerle ilişkilendirildi.

⏳ https://t.co/lou2slfWh0 — AK Parti (@Akparti) October 6, 2026

Özel'den sert tepki: 'Satıp gidenler hain oğlu haindir'

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiasına YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de sert tepki geldi.

Özgür Özel 6 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında İzmir üzerinden yaptığı değerlendirmede isim vermeden Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti'nin seçimlerde kazanamadığı İzmir'de belediye başkanlarını "tehdit, şantaj ve baskıyla" kendi partisine katmaya çalıştığını öne süren Özel, "Yıllardır asla kazanmadığın, kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır" dedi.

Özel, "Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir. Hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır" diye konuştu.

Cemil Tugay nasıl aday olmuştu?

Mesleği doktorluk olan Tugay, 2019'da CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçildi. Büyükşehir adaylığındaki süreçte ise 2023 genel seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmalarında Özel'i destekleyen isimler arasında yer alması etkili oldu.

Özel'in 38. Kurultayda genel başkan seçilmesinden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı oldu ve 2024 yerel seçimlerinde CHP mevcut Başkan Tunç Soyer'le devam etmek yerine Tugay'ı aday gösterdi.

Bu tercih, Soyer'in kurultayda Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi nedeniyle cezalandırıldığı eleştirilerine yol açtı.

Özel ise tercihini, kentin sorunlarını doğru tespit edecek, belediyeciliği bilen ve hizmete odaklanacak bir isim arayışıyla açıklarken, Soyer'in yerine Tugay'ın aday gösterildiği ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük ölçüde değiştirildiği süreci "Değişim nerede diyenler İzmir'e baksın" sözleriyle savunmuştu.

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ı aday göstermemesini Özel'den istediği de o dönemde kulislere yansımıştı.

Tugay, 31 Mart 2024 seçiminde yaklaşık yüzde 49 oyla büyükşehir belediye başkanı seçildi.

İzmir'i 2004'ten beri CHP yönetiyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü ili İzmir, 1999'dan beri DSP ve CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor.

İzmir'de sağ partiden seçilen son Büyükşehir Belediye Başkanı önce ANAP, daha sonra DYP'den aday olan Burhan Özfatura'ydı.

1999'da ise DSP'li Ahmet Priştina belediye başkanlığına seçildi. Priştina'nın hayatını kaybetmesi sonrası İzmir hep CHP'li başkanlar tarafından yönetildi.

AK Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için son üç yerel seçimde 2014'te Binali Yıldırım, 2019'da Nihat Zeybekci, 2024'te ise Hamza Dağ'ı aday göstermiş ancak seçimleri kazanamamıştı.

1950'den bugüne İzmir Belediye Başkanları ve partileri

Türkiye'de 1963 öncesi belediye başkanları doğrudan halk tarafından seçilmiyor, atama veya meclis içi seçim yöntemleriyle belirleniyordu.

1984 yılında çıkarılan kanunla İzmir "Büyükşehir Belediyesi" statüsüne kavuşmuştu.

İzmir, 2004'ten bu yana CHP tarafından yönetiliyordu.

1950'den bu yana İzmir'i yöneten belediye başkanları ve siyasi partileri şöyle:

• Hulusi Naci Selek (1950) - Demokrat Parti

• Rauf Onursal (1950 - 1954) - Demokrat Parti

• Selahattin Akçiçek (1954 - 1955) - Demokrat Parti

• Enver Dündar Başar (1955 - 1957) - Demokrat Parti

• Faruk Tunca (1957 - 1960) - Demokrat Parti

• Safa Poyraz (1960) - Askeri Vali/Belediye Başkanı

• Burhanettin Uluç (1960 - 1961) - Askeri Vali/Belediye Başkanı

• Enver Saatçigil (1962 - 1963) - Askeri Vali/Belediye Başkanı

• Rebii Başol (1963) - Askeri Vali/Belediye Başkanı

• Osman Kibar (1963 - 1973) - Adalet Partisi

• İhsan Alyanak (1973 - 1980) - Cumhuriyet Halk Partisi

• Cahit Günay (1980 - 1983) - Askeri Vali/Belediye Başkanı

• Ceyhan Demir (1983 - 1984) - Askeri Vali/Belediye Başkanı

• Burhan Özfatura (1984 - 1989) - ANAP (Anavatan Partisi)

• Yüksel Çakmur (1989 - 1994) - Sosyaldemokrat Halkçı Parti

• Burhan Özfatura (1994 - 1999) - Doğru Yol Partisi

• Ahmet Piriştina (1999 - 2004) - Demokratik Sol Part (2003 yılında CHP'ye katıldı)

• Aziz Kocaoğlu (2004 - 2019) - Cumhuriyet Halk Partisi

• Tunç Soyer (2019 - 2024) - Cumhuriyet Halk Partisi

• Cemil Tugay (2024 - Günümüz) - CHP'den seçildi, haziranda bağımsız oldu

Cemil Tugay kimdir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki profiline göre Cemil Tugay, 1967 yılında babasının mecburi görevi sırasında Van'da dünyaya geldi.

Ortaöğrenimini İzmir İnönü Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Çorum ve Tire'de dört yıl pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi alanında uzmanlık eğitimi aldı ve uzman doktor oldu.

1997 yılında ABD'deki Cleveland Clinic'te bir yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzmanlık sonrasında çeşitli hastanelerde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı, ardından Karşıyaka'da serbest hekimliğe başladı.

Siyasi yaşamına 2010 yılında CHP'ye üye olarak başladı; parti teşkilatında ve çeşitli kurullarda görev aldı.

Tabip odaları ve meslek örgütlerinde yöneticilik yapan Tugay, sağlık alanındaki sivil toplum faaliyetleriyle de öne çıktı.

Tugay 2019 yılında Karşıyaka Belediye Başkanı, 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürmeye başlamıştı.