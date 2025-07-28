İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradı: Çevre yolu trafiğe kapatıldı

Sıcak havalarla birlikte artan orman yangınları devam ediyor. Karabük'teki yangında altıncı güne girilirken, Bursa'da iki bölge üç gündür yanıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki yangın da devam ediyor.

Bursa'da Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınında ulaşılması güç alanlarda alevlerle mücadele eden ekipler, su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm bölgelerde ekiplerin alevlerle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Bornova yangını Buca'ya sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını Buca'ya sıçradı. Gökdere Mahallesi'ndeki henüz belirlenemeyen nedenle çıkan söndürme çalışmaları sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

"Hem havadan hem de karadan müdahale etmektedir"

İzmir Valisi Süleyman Elban yangına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Buca İlçesi Gökdere Mahallesinde 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 12.23’te başlayan ve devam eden yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan müdahale etmektedir.

Bu süreçte; 4 Uçak, 8 Helikopter, 96 Kara Aracı ,593 Personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çevre yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken; park halindeki bir otomobil ile tek katlı bir yapı alevler nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan; çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan araçlar, Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampalar) yangın nedeniyle durduruldu.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun bu bölümünü araç trafiğine kapattı.

Buca'dan gelen trafik akışı mecburi yön olarak Torbalı, Torbalı istikametinden gelen araçlar ise Buca istikametine yönlendirildi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.