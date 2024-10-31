İzmir'in emlak kralına büyük şok! Reddettiği kızı 300 milyonluk servetine ortak oldu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi işadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu (69), evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen 10 yıl önce bekâr olan ev kadını N.A.'yla (40) birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İşadamına babalık davası

Bekiroğlu, kızıyla bir araya geldi ancak kızını nüfusuna geçirme işlemini kabul etmedi. Bunun üzerine N.A. mahkemeye başvurarak babalık davası açtı.

Küçük kız, babasının 300 milyon liralık mirasına ortak oldu

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı. Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.

Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.

"Babalık davalarında bugüne kadar açılmış en yüksek tutar"

Avukat Varol Turbay, "İsmail Hakkı Bekiroğlu, müvekkilime, davayı geri çekmesi durumunda 2 daire vermeyi teklif etti. Ancak biz geri çekmedik ve babalık davasını kazandık. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtık. Babalık davalarında bugüne kadar açılmış en yüksek tutar. Dava 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sürüyor. Tuana'nın özel sağlık sorunu var. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı var" dedi.

İzmir'in emlak kralı

İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina ve işhanı bulunan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.