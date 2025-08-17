İzmir’in iki ilçesinde su kesintisi yapılması planlanıyor
Menderes ilçesinde devam eden doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen taşıyıcı hat patlaması nedeniyle bölgede 10 saatlik doğalgaz kesintisi uygulanacak. Aynı gün, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarının azalması sebebiyle 7 saatlik su kesintisi yapılması planlanıyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintileri yapılacak.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışması başlatıldı.
10 saat ve 7 saat su kesintisi yaşanacak
Bu nedenle ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00 ile 21.00 arasında 10 saat su kesintisi yaşanacak.
Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam saat 23.00 ile yarın sabah saat 06.00 arasında 7 saat su kesintisi uygulanacak.