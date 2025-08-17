  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir’in iki ilçesinde su kesintisi yapılması planlanıyor
Takip Et

İzmir’in iki ilçesinde su kesintisi yapılması planlanıyor

Menderes ilçesinde devam eden doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen taşıyıcı hat patlaması nedeniyle bölgede 10 saatlik doğalgaz kesintisi uygulanacak. Aynı gün, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarının azalması sebebiyle 7 saatlik su kesintisi yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir’in iki ilçesinde su kesintisi yapılması planlanıyor
Takip Et

İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintileri yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışması başlatıldı.

10 saat ve 7 saat su kesintisi yaşanacak

Bu nedenle ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00 ile 21.00 arasında 10 saat su kesintisi yaşanacak.

Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam saat 23.00 ile yarın sabah saat 06.00 arasında 7 saat su kesintisi uygulanacak.

ABD'de Trump-Zelenski görüşmesi: Merz ve Macron Washington'a gidiyorABD'de Trump-Zelenski görüşmesi: Merz ve Macron Washington'a gidiyorDünya

 

MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şartMHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şartGündem

 

Gündem
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" yarın Aydın'da
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" yarın Aydın'da
Bakan Yerlikaya açıkladı: 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi
İstanbul Valisi Gül açıkladı: Riskli tespit edilen 1530 okulun tamamı yenilendi
İstanbul Valisi Gül açıkladı: Riskli tespit edilen 1530 okulun tamamı yenilendi
MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şart
MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şart
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız