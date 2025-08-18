İzmir'in iki ilçesinde 8 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak ilçesindeki ana boru arızası sebebiyle değişim çalışması başlatıldı.

Bu nedenle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.

Ödemiş ilçesinde de elektrik onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla Kemer Mahallesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.