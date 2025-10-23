  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'in ilçesi Foça, bir saatlik yağışla sular altında kaldı!
Takip Et

İzmir'in ilçesi Foça, bir saatlik yağışla sular altında kaldı!

İzmir'in kuzeyi kıyı ilçelerinde bugün etkili olan sağanak yağış özellikle Foça'da sele dönüştü. Araçları sürükleyen sular, yolları ve meydanları göle çevirirken, bir çok ev ve iş yerini su bastı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'in ilçesi Foça, bir saatlik yağışla sular altında kaldı!
Takip Et

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sel suları araçları sürükledi

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Kent sakinleri evlerinden çıkamayacak duruma geldi. Öte yandan, deniz taşması sonucu Eski Foça - Aliağa yolu ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

Bölgede sağanak yağışın durduğu ve belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Bu arada, evlerini su basan bazı vatandaşlar Foça Belediyesine tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Siyasi cunta partinin başına gelirse istifa ederimBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Siyasi cunta partinin başına gelirse istifa ederimGündem

 

TCMB'nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Karar ve metin farklı oldu!TCMB'nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Karar ve metin farklı oldu!Ekonomi

 

Gündem
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak