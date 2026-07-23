İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da 20 Temmuz Pazartesi günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30'u gözaltına alındı.

Polis ekipleri, belediye binasında ve Başkan Hürriyet'in evinde arama yaptı.

20 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin 3 günlük gözaltı süresinin ardından emniyetteki işlemleri perşembe günü tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Daha sonra Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 21 kişi için tutuklama istendi.

Mahkeme, Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 20 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.