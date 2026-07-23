İzmit Belediyesi soruşturması: 21 şüpheliye tutuklama talebi

İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ve etkin pişmanlık ifadeleri ile gizli tanık beyanları doğrultusunda 20 Temmuz Pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ve belediyede ihaleye girmiş olan çeşitli firmaların yetkililerinin bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından, bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Öte yandan, sağlık kontrolündeki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturma kapsamında 30 şüpheliden 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.