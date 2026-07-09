İzmit Belediyesi soruşturmasında yeni dalga: Başkan Hürriyet'in şoförü gözaltında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı listesine bir isim daha eklendi. Edinilen bilgilere göre, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar makam şoförlüğünü yapan Hüseyin Ergül, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ergül’ün hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği aktarıldı.

İzmit Belediyesi'nde soruşturma derinleşiyor

İzmit Belediyesi’nde daha önce de Hürriyet’in 2019-2024 yılları arasında özel kalem müdürlüğünü yapan Ümit Duygu Çetiner, belediye tarafından hazırlanan “Leyla Hanım” filminin yapımcısı Koral Altın ve eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında bazı isimler serbest bırakılırken, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmıştı. Son gözaltıyla birlikte belediye çevrelerinde sürecin kapsamının genişleyebileceği yorumları yapılıyor.

Fatma Kaplan Hürriyet, 2019 yerel seçimlerinde İzmit’i AKP’den almış, 2024 seçimlerinde ise oy oranını artırarak belediye meclisinde çoğunluğu da elde etmişti. CHP çevrelerinde peş peşe gelen gözaltıların, Hürriyet’e yönelik olası bir soruşturmanın zemini olup olmadığı tartışılıyor.