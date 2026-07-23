İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ve etkin pişmanlık ifadeleri ile gizli tanık beyanları doğrultusunda 20 Temmuz Pazartesi günü operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ve belediyede ihaleye girmiş olan çeşitli firmaların yetkililerinin bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından, bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti.

30 şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan, sağlık kontrolündeki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin ilerleyen saatlerde savcılık ifadelerine başlanması bekleniyor. Ayrıca, firari konumdaki 1 şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmaları devam ediyor.