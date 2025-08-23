  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı
Takip Et

İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı

İzmit Körfezi'ne kirli balast deşarj ettiği tespit edilen gemi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı
Takip Et

İzmit Körfezi'ne kirli balast deşarj eden gemi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak için İzmit Körfezi'nde 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriliyor.

Körfezde kirliliğe neden olan tüm unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı denetim ekipleri tarafından hem takip hem de tespit ediliyor.

Tankerden denize kirli balast deşarj edildi

Bu doğrultuda Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi'nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık bulunan tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı - Resim : 1

TÜÇA'ya numuneler iletildi

Ekipler, kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansına (TÜÇA) numuneleri iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, körfezde çevresel bütünlüğü korumaya yönelik çalışmalarını düzenli sürdürürken, tespit edilen gemi kaynaklı kirlilikleri ilgili kurumlara bildirerek yaptırımların uygulanmasına katkı sağlıyor.

500 gemi ve deniz aracına 181 milyon lira idari yaptırım uygulandı

Denetimler kapsamında, 2006-2023 yıllarında İzmit Körfezi'nde yürütülen kontrollerde 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon lira idari yaptırım uygulandı.

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem dahaBalıkesir Sındırgı'da bir deprem dahaGündem
Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Finansal istikrar daha da güçlenecekBakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Finansal istikrar daha da güçlenecekEkonomi
İktisatçı Mahfi Eğilmez: KKM kalktı 'zarar yok' diye düşünebiliriz ama kazın ayağı öyle değilİktisatçı Mahfi Eğilmez: KKM kalktı 'zarar yok' diye düşünebiliriz ama kazın ayağı öyle değilEkonomi
Gündem
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Terörsüz Türkiye hedefi için kurulan komisyonda 11 eski Meclis başkanı dinlenecek
Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan komisyonda 11 eski Meclis başkanı dinlenecek
Antalya'da sahte alkol imalatçılarına operasyon: 7 gözaltı
Antalya'da sahte alkol imalatçılarına operasyon: 7 gözaltı
Antalya Pastacılar Odası Başkanı 2 kişi vurduktan sonra intihar etti
Antalya Pastacılar Odası Başkanı 2 kişi vurduktan sonra intihar etti
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Minguzzi davasında yeni gelişme: Sedat Peker'in avukatı üstlenecek
Minguzzi davasında yeni gelişme: Sedat Peker'in avukatı üstlenecek