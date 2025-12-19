İzmit'te kırsal alana İHA düştü: Ekipler harekete geçti
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) ekipleri harekete geçirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kuyruğunda kırmızı yıldız var
Kuyruğunda kırmızı bir yıldızın olduğu İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.
Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, F-16 tarafından vurulmuştu
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de kontrolden çıkarak Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, küçük parçalara ayrılarak geniş alana yayılan İHA için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtilmişti.
Hava savunma zafiyeti iddiaları
MSB kaynakları, hava savunma zafiyeti iddialarına ise “Gerçek dışı” açıklamasında bulunmuştu.