  3. İzmit'te kırsal alana İHA düştü: Ekipler harekete geçti
İzmit'te kırsal alana İHA düştü: Ekipler harekete geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) ekipleri harekete geçirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuyruğunda kırmızı yıldız var

Kuyruğunda kırmızı bir yıldızın olduğu İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, F-16 tarafından vurulmuştu

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de kontrolden çıkarak Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, küçük parçalara ayrılarak geniş alana yayılan İHA için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtilmişti.

Hava savunma zafiyeti iddiaları

MSB kaynakları, hava savunma zafiyeti iddialarına ise “Gerçek dışı” açıklamasında bulunmuştu.

