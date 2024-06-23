İznik Gölü'nde jet ski faciası

İznik Gölü'ne gezmeye gelen Kübra Özdemir (25), erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye bindi. Bindikleri jet skiyle tur attıkları sırada genç kız, dengesini kaybederek suya düştü. Biranda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı, durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi.



Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızın yerini tespit edince hemen suya atladı.



Sudan çıkarılan genç kızı kalp masajı yaparak hayata döndürmek için seferber oldu. Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.