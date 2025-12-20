İznik'te önemli keşif: Anadolu'da bir örneği daha yok! Gece gündüz korunuyor, kuş uçurtulmuyor (Video)

Bursa'nın İznik ilçesinde lahit tarlası olarak bilinen Hisardere Nekropolü'nde önemli bir eser daha keşfedilmişti. Hem Türkiye hem de dünya arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan 'Çoban İsa' (Good Shepherd) figürü, hipogee mezarın kuzey duvarında fresk halinde tespit edildi.

M.S. 2. ve 5. yüzyıllar arasında hem varlıklı aileler hem de halkın alt tabakası tarafından kullanıldığı değerlendirilen Hisardere Nekropolü'nde, İznik'e özgü "terracota plaka çatılı oda mezarların" yanı sıra farklı mezar tipleri bulunuyor.

Çevresinde kuş uçurtulmuyor

2025 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan hipogee mezar ise özellikle freskleriyle dikkat çekerken, 'Çoban İsa' figürünün bulunduğu alan havadan ve karadan 7/24 korunuyor.

Alana bir insanın yakınlaşması durumunda ise alarm devreye giriyor. Nekropol alanı yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamerayla gece ve gündüz izleniyor.