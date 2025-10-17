İznik'teki otelcilerde Papa sevinci

  1. Ekonomim
Bursa'nın İznik ilçesinde Papa'nın ziyareti yaklaşırken ilçe genelinde heyecan ve hareketlilik artıyor. İznik'te otel işletmecisi Mete Can, "Şu anda çok fazla rezervasyon alıyoruz. Yabancı turistler internet ve telefon üzerinden yoğunluk yaşıyoruz. dedi

Papa'nın İznik'e geleceği haberinin ardından konaklama işletmelerinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Otel sahipleri ve turizm işletmecileri, bu ziyaretin ilçenin tanıtımı ve ekonomisi açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor.

"Şu anda çok fazla rezervasyon alıyoruz"

Otel işletmecisi Mete Can böyle konuştu: "Şu anda çok fazla rezervasyon alıyoruz. Yabancı turistler internet ve telefon üzerinden yoğunluk yaşıyoruz. İznik için iyi olacağını düşünüyorum. Biz hazırlıklarımızın tamamını şu anda yaptık. Papa'nın İznik'e gelmesini bekliyoruz. İznik'e çok faydası olacağını düşünüyorum. Merkezdeki ve sahildeki işletmelerin tamamına güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyorum".

İtalyan televizyonu belgesel çekimi için İznik'e gelecek

Otel işletmecisi Barbaros Aydın konuya ilişkin böyle konuştu, "Her yerde olduğu gibi rezervasyonlar başladı hatta bir saat önce bir İtalyan televizyonu belgesel çekimi için İznik'e geleceklerini ve oda talep ettiklerini konaklamak istediklerini söylediler. O hafta içinde sanıyorum çok yoğunluk yaşayacağız. Ben inanıyorum ki Papa'nın ziyaretinden sonra bu rağbet ve bu ilgi devam edecek İznik'e. Turizme kesinlikle katkısı olacak ve biz de bunun etkisini görmeye başladık." Ziyaretin ardından İznik'in uluslararası turizm rotalarına dahil edilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırması bekleniyor.

