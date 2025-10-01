  1. Ekonomim
İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?

İzmir'in merkez ilçelerinde kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek.

İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

