İZSU tarih ve saat verdi: Çeşme’de zorunlu su kesintisi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklık ve artan tüketim nedeniyle Çeşme’de yarından itibaren her gece 23:00-06:00 saatleri arasında ilçenin tamamında periyodik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İZSU Genel Müdürlüğü ise kent sakinlerinden suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.

İzmir’in turizm ilçesi Çeşme’de, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun etkisiyle, ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik noktaya gelindiğini duyurdu.

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla, 25 Temmuz 2025 Cuma saat 23:00 ile 26 Temmuz Cumartesi saat 06:00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak.

Açıklamada, bu uygulamanın sonraki günlerde de aynı saat aralıklarında periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

İlçenin ana su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda su rezervi yüzde 5’in altına geriledi.

"Destek bekliyoruz"

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu sürecin hem mevcut su kaynaklarının korunması hem de altyapının dengelenmesi açısından kaçınılmaz olduğunu vurgularken, vatandaşlara su tasarrufu konusunda azami duyarlılık çağrısında bulundu.

Yetkililer, “Su artık daha kıymetli. Çeşme’de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız” dedi.