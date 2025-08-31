İZSU'dan İzmir'deki su kesintilerine ilişkin açıklama

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu olarak uygulanan su kesintisinin saat 22:00'de sona ermesinin planlandığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Güzelhisar Barajı ile Sarıkız ve Göksu Kuyuları'ndan kente su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana su isale hattında dün akşam büyük bir patlak meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin, Çiğli 9 Eylül Mahallesi'nde yerin 3 metre altında patlağa müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su boşaltma işleminin ardından ekiplerimiz, en yakın baca noktasından girip yer altından 470 metre ilerleyerek arızaya müdahale etmiştir. Arızalanan hattaki boru çapının büyüklüğü ve teknik özelliklerine uygun olarak boru içinden ve dışından başlatılan onarım işlemleri gece boyunca devam etmiş ve çalışma tamamlanmıştır. 42 kilometre uzunluğunda ve 2,2 metre çapındaki isale hattına verilecek suyun uygun seviyeye gelmesinin ardından, bugün saat 22.00'de suyu abonelerimize ulaştırmayı hedeflemekteyiz."

Sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacağı açıklanmıştı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dün akşam, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza oluştuğunu, bu nedenle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında 32 saat süreyle su verilmeyeceğini açıklamıştı.