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Jahrein, Elçin Sangu'ya dava açtı: İşte şikayet sebebi

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan sosyal medyada “Jahrein” ismiyle bilinen Ahmet Sonuç'un, kendisine "çomar" dediği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu'ya dava açtığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Jahrein, Elçin Sangu'ya dava açtı: İşte şikayet sebebi
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Sosyal medyada “Jahrein” ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç’un, oyuncu Elçin Sangu’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, sosyal medyadan tartıştığı oyuncu Elçin Sangu hakkında kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

 

Elçin Sangu duyurdu

Sangu'nun, Sonuç hakkında sarf ettiği "Gamerın çomarına denk geldik" ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jahrein lakaplı Sonuç’un kendisinden şikayetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaşarak, “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik” yorumunda bulundu.

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