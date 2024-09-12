Jahrein gözaltına alındı: Müstehcenlik suçundan işlem başlatıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

📢 Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI📢 pic.twitter.com/E3bQTvnBh7 — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 12, 2024

Jahrein kimdir?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein 29 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü babası jinekoloji doktoru, Burdurlu annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı.

Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti. İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.

Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır. Oyun alanının dışında güncel politik konularda yaptığı yorumlarla zaman zaman gündeme geliyor.