Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç için karar verildi!
"Jahrein" olarak tanınan Ahmet Sonuç, müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davada 29 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Sonuç’un beraat haberini, avukatı Burhanettin Mumcuoğlu kamuoyuyla paylaştı.
Kamuoyunda Jahrein mahlasıyla bilinen Ahmet Sonuç müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı ve 29 gün cezaevinde kaldığı davadan beraat etti.
Beraatini avukatı duyurdu
Jahrein'in beraat haberini avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.
Mumcuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır."
Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır.— Burhi (@Burhimum) November 6, 2024