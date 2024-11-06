Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç için karar verildi!

Kamuoyunda Jahrein mahlasıyla bilinen Ahmet Sonuç müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı ve 29 gün cezaevinde kaldığı davadan beraat etti.

Beraatini avukatı duyurdu

Jahrein'in beraat haberini avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mumcuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır."