JAHREİN NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NE? Jahrein gerçek adı ne?

Jahrein neden tutuklandı, suçu ne? Jahrein gerçek adı ne? soruları gündeme oturdu. Bozuk ve argolu ağzıyla tanınan internet aleminin fenomen isimlerinden Jahrein tutuklandı. Haberin yayılmasının hemen ardından ise vatandaşlar nedenini araştırmaya başladı. Ayrıca Jahrein adını ilk defa duyanlar ise hesabın sahibini ve gerçek adının ne olduğunu merak diyor.

JAHREİN NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NE?

Müstehcenlik suçundan hakkında soruşturma başlatılan Jahrein (Ahmet Sonuç) emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ise konuya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı:

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası” başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca "JAHREIN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."

JAHREİN GERÇEK ADI NE?

Jahrein olarak tanınan video oyun oyuncusunun asıl ismi Ahmet Sonuç'tur. 1988 doğumlu olan Sonuç internet ünlüsü ve internet yayıncısıdır.

tr.wikipedia.org'da yer alan bilgiye göre Jahrein, internet yayıncılığına 2011 yılında Justin.tv'de başladı ve yayın platformunun 2013'teki kapanışına kadar devam etti. Daha sonra aynı platformun devamı niteliğinde olan Twitch'te yayıncılığa devam etti. 2021'de Twitch Bit skandalının ortaya çıkmasına yardımcı oldu ve "Temiz Twitch" hareketine katıldı. Skandalla ilgili aksiyon alınmaması üzerine, Twitch'e tepki olarak bir süre YouTube'da ve ardından Nimo TV'de yayınlarına devam etti. Ağustos 2022'de Twitch'e geri döneceğini açıkladı. 2024'te yeni yayın platformu olan Kick'e geçti. Ayrıca 2012'den beri YouTube'da oyun videoları paylaşmaktadır.