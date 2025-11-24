Jandarma Genel Komutanlığı 29 memur alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı için açıktan devlet memuru alımına ilişkin detayları resmi ilanla duyurdu. Kurum bünyesinde çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 29 devlet memuru istihdam edilecek.

Alımlar, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Başvurular yalnızca çevrim içi olarak Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden alınacak.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm kriterler, sınav esasları ve gerekli belgeler yayımlanan kılavuzda ayrıntılı şekilde açıklandı.

Başvurular ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı, alımla ilgili başvuru kılavuzunu www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.kamuilan.sbb.gov.tr ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden erişime açacak.

Başvurular, 24 Kasım 2025'te başlayacak ve 8 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, başvuru yapmadan önce kılavuzdaki tüm maddeleri dikkatlice incelemesi gerekiyor. Özellikle yanlış beyan, eksik bilgi veya hatalı kodlama yapılması durumunda sorumluluk tamamen adaya ait olacak.

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.