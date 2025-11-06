Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 29 sözleşmeli personel alınacak

  1. Ekonomim
Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılında 29 ilde toplam 29 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) istihdam edecek. Personel seçiminde KPSS puanları esas alınacak ve adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere 2025 yılı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Resmî açıklamaya göre, 4/B statüsünde toplam 29 destek personeli (hizmetli) alınacak. Personel seçiminde KPSS puanları esas alınacak ve adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

Başvuru süreci, 06 Kasım 2025'te başlayacak ve 20 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adayların müracaatlarını sadece e-Devlet üzerinden Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru şartları

Başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken genel nitelikler şöyle sıralanıyor:

-T.C. vatandaşı olmak,

-Başvuru son tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan genel koşullara uygun olmak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Türk Ceza Kanunu kapsamındaki belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli, muaf vb.),

-Daha önce kamu kurumlarında sözleşmeli çalışıyorsa, sözleşme fesih yasağı şartlarına uygun olmak,

-Hiçbir siyasi partiye üye olmamak.

-Buna ek olarak, terör örgütleriyle bağlantılı eylem, gösteri ve oluşumlarda yer almamış olmak da önemli şartlar arasında bulunuyor.

