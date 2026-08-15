Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi.
Ünsal Bulut ve Murat Bulut, Tümgenerallikten Korgeneralliğe yükseldi.
Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe yükseldi. Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yayımlanan atama kararnamesiyle önemli il jandarma komutanlıklarında da değişikliğe gidildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral İdris Tataroğlu
Ankara İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Tarık Hekimoğlu
İzmir İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Halil Şen
Erzurum İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Cengiz Yıldız
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Ali Gemalmaz
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına: Korgeneral Yusuf Kenan Topcu
Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu: Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi
Korgeneral Münir Güzel: Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi
Tümamiral Cengiz Fitoz: Koramiralliğe terfi ettirildi
Koramiral Cengiz Fitoz: Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı (İntibak) görevine getirildi
Albay Önder Göksel: Tuğamiralliğe terfi ettirildi
Tuğamiral Gökmen Gücüyen: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına getirildi
Tuğamiral Alpaslan Baysal: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına getirildi
Tuğamiral Önder Göksel: Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanlığına getirildi
Korgeneral Zorlu Topaloğlu: Ege Ordu Komutanlığına atandı
Korgeneral Gültekin Yaralı: 2'nci Ordu Komutanlığına atandı
Korgeneral Ahmet Kurumahmut: 6'ncı Kolordu Komutanlığına atandı
Korgeneral Burhan Aktaş: 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı
Korgeneral Ertan İnaltekin: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına atandı
Koramiral Mustafa Kaya: Donanma Komutan Yardımcılığına atandı
Koramiral Rafet Oktar: Amfibi Kolordu Komutanlığına atandı
Koramiral Ramazan Özoğul: Kuzey Deniz Saha Komutanlığına atandı
Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay: Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı
Orgeneral Erdoğan Gür: Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına atandı
Korgeneral Yaşar Kadıoğlu: Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına atandı
Korgeneral Ergün Dinç: Hava Eğitim Komutanlığına atandı
Tümgeneral Vedat Öncel: 2'nci Ana Jet Üs ve UA Uçuş Eğitim Okul Komutanlığına atandı
Tuğgeneral Esat Çetin: 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına atandı