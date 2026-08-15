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Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi
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Ünsal Bulut ve Murat Bulut, Tümgenerallikten Korgeneralliğe yükseldi.

Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe yükseldi. Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yayımlanan atama kararnamesiyle önemli il jandarma komutanlıklarında da değişikliğe gidildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral İdris Tataroğlu

Ankara İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Tarık Hekimoğlu

İzmir İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Halil Şen

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Cengiz Yıldız

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Ali Gemalmaz

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına: Korgeneral Yusuf Kenan Topcu

Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu: Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi

Korgeneral Münir Güzel: Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi

Tümamiral Cengiz Fitoz: Koramiralliğe terfi ettirildi

Koramiral Cengiz Fitoz: Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı (İntibak) görevine getirildi

Albay Önder Göksel: Tuğamiralliğe terfi ettirildi

Tuğamiral Gökmen Gücüyen: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına getirildi

Tuğamiral Alpaslan Baysal: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına getirildi

Tuğamiral Önder Göksel: Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanlığına getirildi

Korgeneral Zorlu Topaloğlu: Ege Ordu Komutanlığına atandı

Korgeneral Gültekin Yaralı: 2'nci Ordu Komutanlığına atandı

Korgeneral Ahmet Kurumahmut: 6'ncı Kolordu Komutanlığına atandı

Korgeneral Burhan Aktaş: 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı

Korgeneral Ertan İnaltekin: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına atandı

Koramiral Mustafa Kaya: Donanma Komutan Yardımcılığına atandı

Koramiral Rafet Oktar: Amfibi Kolordu Komutanlığına atandı

Koramiral Ramazan Özoğul: Kuzey Deniz Saha Komutanlığına atandı

Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay: Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı

Orgeneral Erdoğan Gür: Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına atandı

Korgeneral Yaşar Kadıoğlu: Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına atandı

Korgeneral Ergün Dinç: Hava Eğitim Komutanlığına atandı

Tümgeneral Vedat Öncel: 2'nci Ana Jet Üs ve UA Uçuş Eğitim Okul Komutanlığına atandı

Tuğgeneral Esat Çetin: 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına atandı