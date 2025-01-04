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Jandarma, hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi

Aydın’ın Çine ilçesindeki hayvan pazarında jandarma ekiplerince, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlıklarına karşı denetim gerçekleştirildi. Öte yandan pazara gelen vatandaşlara, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olaylarına yönelik alınacak tedbirler konusunda da bilgi verildi.

Haber Merkezi
İHA
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Jandarma, hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılıklarına yönelik yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hayvan pazarında sıkı denetim

Bu çerçevede ekipler, Çine’de son dönemde meydana gelen 2 hırsızlık olayının faillerini kısa sürede yakalayıp adalete teslim ederken, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında çalışma gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla hayvan pazarında vatandaşların kimlik, hayvanların küpe numarası sorgusu ve kontrolü yapıldı.

Ayrıca pazara gelen vatandaşlar, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olaylarına yönelik alınacak tedbirler konusunda da bilgilendirildi.

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