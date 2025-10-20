Jandarma subay adayı alımı için başvurular başladı

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim alacak 246 subay adayı temin edilecek. Söz konusu eğitim sürecine katılacak adaylar, belirlenen kriterleri sağlamaları hâlinde subay kadrolarına atanacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak

Subay adaylığı için başvurular, 20 Ekim 2025 tarihinde başladı. Adaylar, 3 Kasım 2025 günü saat 23.59’a kadar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla tamamlayabilecek. Yalnızca çevrim içi olarak yapılabilecek başvurular dışında, posta yoluyla ya da şahsen yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylarda aranacak şartlar açıklandı

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, subay adayı olmak isteyen kişilerin taşıması gereken başlıca nitelikler şu şekilde sıralandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kılavuzda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya Ocak 2026 tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunmak,

-1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olmak kaydıyla 27 yaşını doldurmamış olmak,

-Lisansüstü öğrenim gören adaylar için, 1 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak kaydıyla 32 yaşını doldurmamış olmak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

-Başvuru anında hamile olmamak,

-Daha önce askeri okullardan ya da güvenlik teşkilatına bağlı eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği herhangi bir nedenle kesilmemiş olmak.

Adayların başvuru sürecinde istenen tüm belgeleri eksiksiz şekilde sunmaları ve kılavuzda belirtilen usullere uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.