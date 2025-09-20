  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi
Takip Et

Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa temasları kapsamında arkeoloji müzesini gezdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi
Takip Et


Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile birlikte Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Müzede bulunan tarihi eserleri yakından inceleyen Mikasa, buradaki eserler hakkında Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ve müze müdürü Celal Uludağ'dan bilgi aldı.

Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi - Resim : 1
Mikasa, müzede yaptığı gezi ve incelemelerin ardından Ayanlar Kazı Evi'ne geçti.

Gündem
İstanbul Atatürk Kız Yurdu’ndaki olaya ilişkin 4 kişi yakalandı
İstanbul Atatürk Kız Yurdu’ndaki olaya ilişkin 4 kişi yakalandı
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı mutlak butlanı engelleyecek mi?
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı mutlak butlanı engelleyecek mi?
Nevşehir'de peribacası çöktü! Güvenlik önlemi alındı
Nevşehir'de peribacası çöktü! Güvenlik önlemi alındı
MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi gerçekleşebilir mi?
MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi gerçekleşebilir mi?
Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor
Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor
İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama
İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama