Japon deprem uzmanı 'her an olabilir' dedi ve deprem beklediği illeri sıraladı: 'Hazır olun' uyarısı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından "İstanbul depremini tetikler mi" sorusu tartışılıyor. Deprem bilicimler, bölgede stres birikiminin arttığına dikkat çekiyor.

İstanbul'dan da hissedilen ve paniğe yol açan depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 1953 yılında kırılan bir kolunda gerçekleştiği ifade ediliyor. Ancak, uzmanlar olası İstanbul depremini Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda meydana geleceğini söylüyor.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, her an deprem beklediği illerin isimlerini sayarak uyarılarda bulundu. Amasya'daki bir fuarda açıklamalarda Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” dedi.

Binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Naci Görür de uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür'e göre, İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda. Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor.

İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında. Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını dile getirmişti.