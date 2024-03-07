Japon deprem uzmanı 'her yer kıpkırmızı' diyerek deprem beklediği yerleri açıkladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından "İstanbul depremini tetikler mi" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Deprem uzmanları ise Çanakkale ve çevresi için deprem uyarılarını sürdürüyor. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki NTV'ye yaptığı değerlendirmede hem İstanbul depremi hem de her an deprem beklediği illleri sıralayarak uyarılarda bulundu.

Çanakkale'deki depremleri büyük depremin habericisi olarak niteleyen Japon deprem uzmanı, "Türkiye'de nerede, ne kadar büyüklükte, ne zaman deprem olacak sorusunu artık sormasınlar. Bayrak gibi kıpkırmızı, her yerde olabilir" dedi.

"Çanakkale ve çevresinde büyük deprem olabilir mi" sorusuna yanıt veren Moriwaki, "Bu kadar sık sık deprem geliyorsa ve bazen 5, 6 ve aniden 7 büyüklüğünde deprem gelebilir. Dikkatli ve hazır olmak lazım. Sadece Çanakkale değil, Bandırma, Bursa, İnegöl ve Gemlik için de geçerli" diye konuştu.

İstanbul depremiyle ilgili de uyarıda bulunan Moriwaki, "Artık enerji biriktirdi, şaşırmayacağız" ifadelerini kullandı.