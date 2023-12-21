Japon deprem uzmanı İzmir'i işaret edip 'özellikle onlar dikkat etmeli' demişti: İlçeden taşındılar

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin bazı bölgelere yönelik deprem açıklaması gündem oldu.

Moriwaki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir" dedi.

"Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü" ifadelerini kullanan Japon deprem uzmanı, "Marmara Bölgesi'ne baktığımızda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de uzun zamandır 150 yıldır kırılmayan noktalar var. Gölcük'ten başlayıp İstanbul paralelinde adaların güneyinden geçen bir fay var denizin içinde onun da kırılması bekleniyor" uyarısında bulundu.

Başka ilçeye taşındılar

Uyarıların ardından Karşıyakalı vatandaşlarda, meydana gelebilecek deprem nedeniyle endişeli olduklarını dile getirdi. Özellikle sahil bandında bulunan evlerin bir çoğunun güçlendirme çalışması veya kentsel dönüşüme girdiği binalarda oturan vatandaşlar, çareyi başka ilçelere taşınmakta buldu.

Deprem endişesi nedeniyle evlerini kentsel dönüşüme vererek Çiğli'nin Sasalı Mahallesi'ne taşındıklarını söyleyen emekli çift Ayşen Kırbay ve Nihat Kırbay, "Deprem korkusu nedeniyle çok endişeliyiz. Deniz kıyısında bulunan binada oturuyorduk. Şimdi boşalttık evi ve Sasalı'ya gittik. En iyi şekilde kendimizi korumayı düşünüyoruz. Onun için de işte Sasalı'da bir ev aldık ve oraya taşındık. Şehir içinden ayrılmamız biraz zor oldu; ama yapacak bir şey yok. Kendi çapımızda önlemimizi aldık. ve önlem olarak kentsel dönüşüme karar verdik" dedi.

"Evimizin altından su çıkıyordu"

Karşıyaka'da deniz kıyısında bulunan bir evde oturduğunu söyleyen emekli öğretmen Şahbu Metinkan da, 2020 depremi sonrasında binada yapılan incelemede, evin altından deniz suyu geldiğini söyledi. Önlem olarak binalarının kentsel dönüşüme gittiğini söyleyen Metinkan, "Zamanında asansörün altından su çıkıyordu ev Yalı'da olduğu için. Onun için onun tedbirlerini almaya başladık. Geçici bir süreyle kiraya çıktık; ama kiraya taşındığımız evin de depremde yıkılacağı korkusunu elbette taşıyoruz" açıklamasında bulundu.