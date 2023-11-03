Japon deprem uzmanı Moriwaki'den korkutan Marmara depremi uyarısı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kaşif” ile deprem bölgesini dolaşmaya devam ediyor. Hatay’da başladığı seminerlerine Gaziantep ve Adıyaman’da devam eden Moriwaki, deprem ve bina güçlendirmesi hakkında eğitim verdi.

Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen seminerlere katılan ve burada bulunan katılımcılara depremle ilgili bilgiler veren Japon deprem uzmanı Moriwaki, Marmara Bölgesi'ni çok ciddi bir depremin beklediğini ve bu olası depremin 7.9 ve üzeri bir büyüklükte olabileceğini söyledi. Moriwaki, "6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı yaşanabilir" dedi.

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de deprem olabilecek bölgelere ilişkin, "Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş bu bölgeler ile Marmara ve İzmir’de deprem olabilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"7,9'a kadar deprem üretebilir"

Türkiye ve Japonya'nın benzeliğine dikkat çeken Moriwaki, "Her yerde deprem olabilir" diyerek şunları söyledi:

* Türkiye’nin şimdiye kadar enerji biriktirdiğini biliyoruz daha bu enerji kırılmadı ve depremler devam edebilir. Buna her zaman hazır olmak lazım. Marmara Bölgesi deniz içerisinde fay kırılırsa 7.7 ve 7.9’a kadar gelebilir.

* Başlangıçlar yumuşak zeminde oluşuyor, bina temellerinin iyi olması lazım. Zeminde iyileşme yaptıktan sonra bina yapmak lazım. Hatay’da yeni binalar da çöktü. Bunun nedeni ise zeminin tam iyileştirilmeden bina yapılması. Bina güçlü ama zemin sağlam değil.

* Tünel kalıp ya da fore kazık yapmak lazım. Zemin kötüyse 2000’den sonraki bina mı, binanın yapımına izin var mı, yok mu... Bunlara da bakmak lazım. Maalesef Türkiye’de izinsiz bina çok var.

Türkiye dünyada 3'üncü sırada

Türkiye ile Japonya arasındaki deprem farklılıklarını ele alan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmasına şu sözlerle devam etti:

* Biraz üzülerek ve utanarak söylüyorum ki dünyada depremde ölü sayısı olarak Türkiye 3. sırada. Japonya ise en büyük depremleri yaşayan ülke olarak 7. Sırada. Fark Tabii ki yapılardan kaynaklı…

* İşte burada en büyük iş mimarlara, inşaat mühendislerine ve bu yapıları sağlamlaştıran kişilere düşüyor. Sağlam yapılar inşa edeceğiz ve ben bunu çözeceğim. Japonya’daki evi sattım. Türkiye’ye yerleştim zaten 32 senedir de Türkiye’deyim. Hayatımın sonuna kadar da burada olup bu işi çözeceğim.