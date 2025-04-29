Japon Konutları'ndan "Naci Görür" açıklaması

Japon Konutları'ndan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Görür'ün şirketin projeleri ile ilişkilendirilmesine yönelik yanlış ve yanıltıcı yorumların yapıldığı belirtilerek, bu nedenle ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği bildirildi.

Açıklamada, Naci Görür'ün Japon Konutları'nın Sancaktepe'deki şantiyesini herhangi bir reklam çalışması kapsamında değil, tamamen bilimsel ve teknik bir değerlendirme amacıyla ziyaret ettiğinin altı çizildi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Japon Konutları'nın reklam yüzü olmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, hiçbir ticari ilişkin bulunmadığı kaydedildi.

Asılsız ve yalan iddialarla ilgili yasal girişimler başlatıldı

Naci Görür'ün Japon Konutları GYO Yönetim Kurulu Başkanı Okan Hocaoğlu'nun İTÜ'den hocası olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu ziyaretin hocamızın uzmanlık alanı olan deprem bilimi ve yer bilimleri çerçevesinde, projemizde uygulanan tekniklerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ziyaret, tamamen bilgi paylaşımı ve bilimsel değerlendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir ticari, tanıtım veya reklam çalışması kapsamında yapılmamıştır. Şeffaflık ve bilimsellik ilkelerimiz doğrultusunda, yalnızca Prof. Dr. Naci Görür değil; ülkemizin ve dünyanın çeşitli alanlarında uzman birçok değerli bilim insanı ve profesyonel isim de Japon Konutları projemizi ziyaret ederek, görüş ve değerlendirmelerini paylaşmışlardır."

Açıklamada, asılsız ve yalan iddialarla ilgili hukuki girişimlerin başlatıldığı ve tüm yasal hakların kullanılacağı vurgulandı.

Alanında uzman yerli ve yabancı isimlerin projeye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi ve görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, "Bu ziyaretler, tamamen şeffaf bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, projelerimizin bilimsel temellere dayanarak daha güvenli ve sağlam hale getirilmesine katkı sağlamıştır. Japon Konutları GYO olarak, projelerimizin her aşamasında bilim insanlarının, sektör profesyonellerinin ve uzman görüşlerinin katkısını almakta ve bu katkılardan büyük gurur duymaktayız." denildi.