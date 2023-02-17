Japonlar deprem fay hattının uydu görüntülerini paylaştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin korkunç yıkımı, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe'nin çalışmasıyla gözler önüne serildi.



Deprem bölgesinin uydu görüntülerini mercek altına alan Watanabe, verileri paylaştı.



Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında uzman olan Watanabe, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine uzanan fay hattını görüntülediklerini kaydederken, Şanlıurfa'ya dair görüntüler için ise "Kentin birçok bölgesinde görülen yardım çadırları, hasarın boyutunu gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.