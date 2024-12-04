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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Anıtkabir'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Veliaht Prensesi Kiko ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Veliaht Prens ve Prenses, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

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