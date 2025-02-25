Jose Mourinho Galatasaray'a dava açıyor!

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Rakip kulübedeki herkes maymun gibi zıplıyordu" sözlerinin ardından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Çok geçmeden Mourinho da harekete geçti.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Mourinho, avukatlarıyla bir araya geldi ve Galatasaray kulübüne dava açma kararı aldı. Portekizlik isim, kulüpten bağımsız şekilde bireysel olarak konuyu yargıya taşıyacak.

Ne oldu?

Süper Lig'in 25. haftasında merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi sonrası yaptığı açıklamada "Rakip kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" dedi. Galatasaray, bu açıklama nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"Ahlak dışı ifadeler"

Galatasaray'dan Mourinho açıklaması:

"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."

"Aciz iftira"

Söz konusu gelişme sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden şu açıklama geldi:

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."