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Jose Mourinho Türkiye'yi AİHM'e şikayet etti

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti. AİHM, Mourinho’nun başvurusunu kabul ederek Türkiye’den resmi savunma talep etti.

Haber Merkezi
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Jose Mourinho Türkiye'yi AİHM'e şikayet etti
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Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Süper Lig’de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

AİHM, Mourinho’nun başvurusunu kabul ederek Türkiye’den resmi savunma talep etti.

İfade özgürlüğü iddiası

Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından rotayı AİHM'e çeviren Mourinho, Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

"Adil yargılanma hakkım ihlal edildi"

Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia etti. Türkiye’nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için ise en fazla altı ay süresi bulunuyor.

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